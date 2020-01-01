البرازيل تسجل 51 ألف إصابة و1211 وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، عن تسجيل نحو 51 ألف إصابة 1211 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 51147 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 2394513.وتأتي هذه الحصيلة اليومية بعد أن سجلت في البلاد يوم 21 يوليو 41008 حالات، وفي 22 يوليو 67860، وفي 23 يوليو 59961، وفي 24 يوليو 55891.كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس خلال اليوم الماضي ارتفعت بواقع 1211 حالة، ليصل العدد الإجمالي إلى مستوى 86449.وشهدت البرازيل بالتالي ارتفاعا طفيفا في أعداد الوفيات اليومية بفيروس كورونا التي تستمر في تجاوز الـ1000 حالة يوميا، حيث سجلت في البلاد يوم 21 يوليو 1367 وفاة، وفي 22 يوليو 1284، وفي 23 يوليو 1311، وفي 24 يوليو 1156.وتعتبر البرازيل الدولة الثانية عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة.ويواجه الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، الذي قلل في بداية انتشار الوباء من خطورة الفيروس وأعلن مؤخرا تعافيه من المرض، انتقادات داخل البلاد بسبب أسلوب تعامله مع الجائحة وسط مخاوف منظمة الصحة العالمية من نطاق انتشار المرض في البرازيل وأمريكا اللاتينية عموما.