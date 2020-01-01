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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

وزيرة الصناعة تكشف تفاصيل اجتماعها مع الرئيس حول المجمعات الصناعية

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:29 ص
الدكتورة نيفين جامع
الدكتورة نيفين جامع
أحلام عبدالرحمن
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كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، تفاصيل اجتماعها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، قائلة إن الرئيس حرص على متابعة آخر تطورات إنشاء المجمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، كما حرص على معرفة القطاعات التى تم تخصيصها والأنشطة التى ستنفذ في المجمعات.

وأضافت "جامع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن انكماش الأسواق بالخارج فرصة ذهبية للاعتماد على المقومات الموجودة محلية، مشيرة إلى أن جهاز تنمية المشروعات تقدم بقانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وهو أول قانون يرعي تلك المشروعات.

وأوضحت أن الجهاز كان حريصًا أن التوافق ومناقشات مع كافة الوزارات والهيئات ومر على مجلس النواب، لافتة إلى أن القانون سيضع آليات محفزة لأصحاب المشروعات، وهناك 6 مصانع منسقين مع هيئة الشراء الموحد للتعاقد والشراء والتوريد بالنسبة للكمامات".

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