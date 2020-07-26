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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 26-7-2020

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:05 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع " الدستور" سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنية المصري، اليوم الأحد 26-7-2020، في عدد من البنوك المصرية العاملة، حيث يواصل الريال أستقراره في أسواق تداول المال المحلية، وسجل سعر الصرف اليوم 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-7-2020 في عدد من البنوك الحكومية 

في البنك المركزي المصري سجل سعر الريال 4.24 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع، كما جاء في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند مستوى 4.15 جنيه للشراء و4.27 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية سجل 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، أما في البنك العربي الأفريقي الدولي حقق السعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، كما جاء في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري أطلق الحرية للبنوك المصرية في تحديد أسعار العملات وفقًا للعرض والطلب، في ظل وجود رقابة السوق بشكل دائم والتدخل في حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

جدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تتخذ الريال عملة رسمية لها ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن "5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال"، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال".

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