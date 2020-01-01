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الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

وصول رؤوس أضاحى الأوقاف للمجزر الآلى بأسوان تمهيدًا لذبحها (صور)

الأحد 26/يوليه/2020 - 12:12 ص
رؤوس أضاحى الأوقاف
رؤوس أضاحى الأوقاف
أميرة العناني
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شهد عدد من قيادات وأئمة الأوقاف بأسوان وصول رؤوس أضاحي صكوك الأوقاف إلى المجزر الألي بشركة جنوب الوادي بأسوان تمهيدًا لذبحها تحت إشراف الطب البيطري، وبحضور مجموعة الإشراف على الذبح من أئمة وقيادات مديرية أوقاف أسوان في الوقت الشرعي للذبح.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت عن عدد جوائز تحفيزية لمديرياتها في جميع المحافظات، وهي مسابقة العشر الأول من ذي الحجة لصكوك الأضاحي، مؤكدة أنه تحفيزًا للعمل الخيرى لصالح الأسر الأولى بالرعاية تعلن اللجنة المركزية المشرفة على مشروع صكوك الأضاحي عن الجوائز التحفيزية التالية:

1 – مكافأة قدرها عشرة آلاف جنيه لكل مديرية تحقق 500 صك جديدة بغض النظر عن عدد المرات، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

2 – مكافأة قدرها خمسة آلاف جنيه لكل مديرية من مديريات الوجه القبلى والمديريات (ب) لكل 200 صك، وذلك خلال الفترة من 2 ذى الحجة إلى العاشرة من مساء يوم 9 من ذى الحجة.

وأكدت الوزارة أن هذه المكافآت سوف تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التى تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.
رؤوس أضاحى الأوقاف
رؤوس أضاحى الأوقاف
أضاحي
رؤوس أضاحى الأوقاف
رؤوس أضاحى الأوقاف
أضاحي

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