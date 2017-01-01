كوريا الشمالية ترصد أول حالة اشتباه بكورونا

أعلنت كوريا الشمالية، رصدها شخصًا يشتبه في إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد«COVID-19»، بعد أشهر من إصرارها على خلو البلاد من المرض.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أن السلطات الصحية رصدت في مدينة كيسون شخصًا يشتبه في إصابته بالفيروس عاد إلى البلاد يوم 19 يوليو، واصفة الحادث بـ«الحالة الطارئة».وأضافت الوكالة، أن زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، دعا على خلفية هذه التطورات إلى عقد جلسة عاجلة للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد.ومن بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في آواخر 2019، وحتى إعلانه رسميًا جائحة نفت سلطات كوريا الشمالية وجود أي حالات للإصابة بالمرض في أراضيها.وقال كيم جونج أون، في وقت سابق، إن بلاده تمكنت من منع تسلل الفيروس لأراضيها بفضل الإجراءات العقلانية والمتسقة من قبل الشعب والحزب.