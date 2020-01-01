سقوط عصابة تخصيص الشقق بـ«الإسكان الاجتماعى»

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل، وسيدة «لها معلومات جنائية»، لقيامهما بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في مجال النصب على المواطنين بأسلوب انتحال صفة موظفين بـ«إحدى الهيئات»، وإيهامهم بقدرتهما على تخصيص وحدات سكنية لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.وضبط بحوزة المتهمين (كارنيه منسوب صدوره لذات الهيئة المشار إليها، مثبت به صورة المتهم – كارنيه آخر منسوب صدوره لذات الجهة، مثبت به صورة المتهمة – عدد 12 محضر تسليم وحدة سكنية بأسماء مختلفة منسوب صدورهم لذات الجهة – 5 محاضر تسليم وحدة سكنية خاليين من البيانات منسوب صدورهم لذات الجهة – 5 صور بطاقات رقم قومي خاصة بالمجني عليهم جميعهم مزورين).وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب عدد 5 حوادث نصب بذات الأسلوب، وبإستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمان واتهموهما بالنصب عليهم، مشيرين إلى عدم علمهم بتعرضهم لواقعة النصب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.