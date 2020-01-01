التعليم: زيارات مفاجأة للمدارس لكشف الغش

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن منظومة التعليم من طلبة ومعلمين وغيرهم البالغين حوالي مليون مواطن، يتم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية معهم خلال امتحانات الثانوية العامة، ولم يتم اكتشاف حالات لكورونا بينهم سوى 7 حالات فقط.وأضاف "مجاهد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، مساء السبت، أن امتحانات الثانوية العامة للتعليم الفني تسير بشكل جيد في كافة محافظات الجمهورية.وأكد أنه يقوم بزيارات مفاجأة للمدارس في كافة المحافظات، ولن يصرح عن أي منها حتى لا يتم الأخذ بالاحتياطات اللازمة في وجوده فقط، متابعًا: "كانت محافظة الجيزة من ضمن المحافظات التي قمت بزيارة بعض من مدارسها، ووجدت أنهم ملتزمين بكافة الإجراءات اللازمة للتصدي للفيروس".وتابع: "نحارب الغش ولا نسمح به ونقوم بفرض عقوبة على الطالب الذي يقوم به"، موضحًا أن عقوبة الغش هي الرسوب في المادة التي غش في امتحانها مع إحالته للشئون القانونية.