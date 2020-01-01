رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
إحياء ذكرى الثانية لرحيل الأنبا إبيفانيوس

توك شو

وزيرة التضامن تعلق على واقعة تعذيب فتيات بدار الصفا للأيتام

الأحد 26/يوليه/2020 - 05:03 ص
نيفين القباج
نيفين القباج
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مجلس إدارة دار الصفا السابق للأيتام عليه مخالفات، لكنه عاد مرة أخرى بحكم قضائي، مشيرة إلى أن «المجلس القديم لن يعود حتى لو معه حكم قضائي، وأن الحكم أحيانا يكون غير نهائي».

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه سيتم إعادة تشكيل مجالس إدارات كل دور الأيتام.

وأوضحت أن مديرة التضامن موجودة داخل دار الأيتام للاطمئنان على الفتيات ولضمان عدم تعرض أحد لهم، مردفة: «لن أقبل بتهديد أو عنف على الفتيات لأنهم مسئولية وأمانة في رقبتي سأحاسب عليها».

وأردفت: «حقهم عليا وأنا كفيلة بهم بعد ربنا ودول مش جايين من الشارع»، لافتة إلى أنه سيتم اتخاذ المسلك القضائي لحماية تلك الفتيات.

موضوعات متعلقة

تقرير دولى لـ«التخطيط»: مصر أقل اقتصادات العالم تأثرًا بالوباء بفضل تدابير الدولة

مواعيد عمل فروع شركات المحمول الجديدة

موجة ثانية.. ارتفاع قياسي في إصابات كورونا بـ40 دولة

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

كنائس حدائق القبة تستأنف صلوات القداسات.. أول أغسطس

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تحتفل بذكرى ثورة يوليو فى الأسمرات

أستاذ بالأزهر: هناك قصائد فقدت من أحمد شوقى.. وحافظ إبراهيم رفض منحه لقب أمير الشعراء

ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

محمد نبيل: أحُيي ذكرى البطل المنسي لـ«الولاد والأرض».. وشهادات موثقة عن رجال «أزمنة الجمر» قريبًا (حوار)