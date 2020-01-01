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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

النيابة تطلب إعادة تحليل«DNA» للكشف عن جثة«شادى»

السبت 25/يوليه/2020 - 11:43 م
عينة DNA
عينة DNA
الإسكندرية - مصطفي فتحي وهبه عويضه:
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قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، سرعة أخذ عينة ثانية من الجثة المنتشلة التي عُثر عليها بشاطئ النخيل في العجمي «بدون رأس، وعبارة عن هيكل عظمي» لبيان إن كانت جثة شادي عبد الله عثمان، 17 سنة، من عدمه، وذلك بعد أن تلقت النيابة إخطارًا من المعامل المركزية بالقاهرة يفيد بتعذر التعرف على البصمة الوراثية «DNA» للجثة من خلال العينة الأولى.

كانت النيابة، قررت سرعة استعجال نتائج نتائج تحليل البصمة الوراثية الـ«DNA» للجثمان الذي عُثر عليه بشاطئ النخيل في العجمي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي عليها، وطلب إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، للتأكد من أن الجثة المستخرجة للشاب الغريق منذ 12 يومًا في مياه البحر بالشاطئ.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أجزاء من جثة بلا رأس وغير واضحة المعالم أمام شارع 25 والحاجز الثاني للأمواج.

علي الفور تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف الي المشرحة، كما رجحت أسرة «شادي» أن تكون الجثة لنجلهم، ولكن مازالت الأسرة متشككة خاصة وأن الجثة المعثور عليها عبارة عن «القفص الصدري والظهر والفخذ فقط، دون رأس وقدمين وذراعين»، وطلبوا إجراء تحليل الحمض النووي «DNA»، للتأكد من أن الجثة المستخرجة للشاب الغريق نفسه.

وكان مدير أمن الإسكندرية، تلقي إخطارًا يفيد بمصرع 12 شخصًا غرقًا بشاطئ النخيل غرب الإسكندرية، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجر الجمعة قبل الماضية، من بينهم الشقيقان «عثمان عبد الله» 19 عامًا، و«شادي عبد الله» 17 عامًا، وقد طرحت أمواج البحر جميع الضحايا، عدا جثة الشاب «شادي عبد الله» مفقودة، وفشلت فرق الغوص المتطوعين وقوات الإنقاذ النهري في العثور علي الجثة خلال الأيام الماضية.

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