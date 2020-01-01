رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مقيمة بدار أيتام طلخا تكشف تفاصيل تعذيبهم على يد المدير

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:02 ص
دار الصفا للأيتام
دار الصفا للأيتام
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قالت إحدى مقيمات دار الصفا للأيتام بطلخا، إنه تم التقدم بشكوى ضد محمود عز الدين المدير الأسبق للدار بعد مغادرته الدار عقب تعذيبه وضربه لهم.

وأضافت الفتاة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مدير الدار الأسبق، كان يتشدد في عملية ملابس الأطفال، وفي المرحلة الابتدائية يتم إجبارهن على ارتداء الحجاب، رغم كونهن أطفال.

وأضافت إحدى مقيمات دار الصفا للأيتام بلطخا أن المدير السابق كان يقول: «أنا جايبكم حتت لحمة من الشوارع وكان بيضربنا ويعذبنا».

وتابعت: «كان يجلس فوق مني حتى يضربني».

وكشفت أن المدير السابق  للدار يرغب في العودة إلى الدار مجددًا بعد رحيله وكان يتحدث دائمًا أنه لن يستطيع أحد أن يجعله يرحل من الدار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسى يوجه بالنهوض بصناعة الغزل وإعادة القطن المصري إلى عهده السابق

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

شوبير: شطب عضوية أحمد عيد من الزمالك

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يوجه بتوفير «حياة كريمة» لـ الطفل صابر

المواعيد الرسمية لصرف معاشات شهر أغسطس قبل عيد الأضحى 2020

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

محمد نبيل: أحُيي ذكرى البطل المنسي لـ«الولاد والأرض».. وشهادات موثقة عن رجال «أزمنة الجمر» قريبًا (حوار)

مقاطع مش حزينة قوى

أحجية مكررة

ليالى الهدنة