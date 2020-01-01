مقيمة بدار أيتام طلخا تكشف تفاصيل تعذيبهم على يد المدير

دار الصفا للأيتام

قالت إحدى مقيماتبطلخا، إنه تم التقدم بشكوى ضد محمود عز الدين المدير الأسبق للدار بعد مغادرته الدار عقب تعذيبه وضربه لهم.وأضافت الفتاة خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مدير الدار الأسبق، كان يتشدد في عملية ملابس الأطفال، وفي المرحلة الابتدائية يتم إجبارهن على ارتداء الحجاب، رغم كونهن أطفال.وأضافت إحدى مقيمات دار الصفا للأيتام بلطخا أن المدير السابق كان يقول: «أنا جايبكم حتت لحمة من الشوارع وكان بيضربنا ويعذبنا».وتابعت: «كان يجلس فوق مني حتى يضربني».وكشفت أن المدير السابق للدار يرغب في العودة إلى الدار مجددًا بعد رحيله وكان يتحدث دائمًا أنه لن يستطيع أحد أن يجعله يرحل من الدار.