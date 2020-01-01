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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

مشايخ ليبيا: الصهيونى برنارد ليفى راعى الخراب والدمار

الأحد 26/يوليه/2020 - 07:22 ص
الدكتور محمد المصباحي
الدكتور محمد المصباحي
الشيماء زيدان
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علّق الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا، على ظهور الصهيوني برنارد ليفي في ليبيا من جديد بدعوة من حكومة الوفاق، قائلًا: «هذا الصهيوني يعتبر راعي الخراب والدمار في ليبيا».

وأضاف «المصباحي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء اليوم السبت، أن ظهور برنارد ليفي هو آخر محاولات حكومة الوفاق للحفاظ على سلطتها، بعد محاولاتهم الفاشلة بشتى الطرق للسيطرة على الشعب الليبي ونهب مقدراته.

وأكمل: «إن محاولات حكومة الوفاق تعني أنهم عرفوا قيمة لقاء مشايخ القبائل الذي تم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكن الشعب الليبي طرده ولم يقبل به».

وتابع: «عندما رفض الشعب الليبي لهذا الصهيوني وقاموا بطرده أراد أن يخدعهم بأنه لم يأت باتفاقية من قبل حكومة الوفاق والجانب التركي، لكن لم يستمع له أحد وقاموا بطرده بشكل فوري».

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