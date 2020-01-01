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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

إسرائيل تخفض عدد وزراء «كابينت كورونا» لـ10

السبت 25/يوليه/2020 - 11:40 م
الحكومة الإسرائيلية
الحكومة الإسرائيلية
سارة الشلقاني
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تصادق حكومة الاحتلال الإسرائيلي، في اجتماعها الأسبوعي، غدا الأحد، على عدة قرارات مهمة في ظل أزمتها الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتشمل القرارات التي تصادق عليها الحكومة الإسرائيلية، غدا، تقليص عدد الوزراء بالمجلس الوزاري المصغر المكلف بمتابعة أزمة كورونا "كابينت كورونا" إلى 10 وزراء بدلا من 13 وزيرًا، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وكذلك، تصادق حكومة الاحتلال على ميزانية "منحة كورونا للإسرائيليين"، وتبلغ قيمتها 6.5 مليار شيكل، لتوزيعها على الإسرائيلييين، خاصة الأسر، التي تضررت من انتشار كوفيد-19.

وأعلنت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، تسجيل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة.

وأكدت أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 60661 حالة، و343 حالة وفاة، منذ بدء انتشار كورونا في إسرائيل خلال فبراير الماضي.

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