رئيس التجمع: علي عبد العال «حاوي» البرلمان

أشاد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، بأداء الدكتور علي عبد العال، قائلًا إن البرلمان كان محتاج «حاوي» لإداراته وهو نجح في ذلك.وأكد «عبدالعال» خلال حواره مع خالد أبو بكر ببرنامج «كل يوم» المذاع على شاشة «ON» أهمية قرارات الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أنها كانت ضرورية والرئيس عبد الفتاح السيسي تصدى لها بفروسية.ولفت رئيس حزب التجمع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الاعتبار للصناعة التحويلية، مشيرا إلى أن الحزب دفع بثلاثة مرشحين له ضمن القائمة الموحدة للأحزاب في انتخابات مجلس الشيوخ، بعد سلسلة الاجتماعات التي تمت بين عدد من الأحزاب السياسية مع حزب مستقبل وطن للوصول لتحالف انتخابي توافقي.ونوه إلى أن الحزب كان جاهزًا بـ 30 مرشحًا، وحينما عرض عليهم 3 مقاعد وافق فى دقيقة واحدة، ولو طلبوا مني ثلاثين اسمًا لتقدمت بهم فورًا.وأكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع، أن الحزب سيناضل قانونيًا ودستوريا فى انتخابات النواب المقبلة.