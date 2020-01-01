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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

غرفة صناعة مواد البناء: مبادرة «ما يغلاش عليك» جاءت في وقت عبقري

السبت 25/يوليه/2020 - 11:30 م
مواد البناء
مواد البناء
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قال كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مبادرة "ما يغلاش عليك" لدعم وتمويل المنتج المحلي كبيرة وشاملة وعامة، وستعمل على تشجيع المنتج المحلي الذي يتمتع بجودة ومواصفات عالمية، لافتَا إلى أن هذه المبادرة ستقدم خصومات بنسبة تصل لـ20%.

وتابع "الدسوقي"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، ببرنامج "حوار واستثمار"، مساء السبت، عبر فضائية "الصحة والجمال"، أن المبادرة تقدم دعما حكوميا يصل لـ12.5 مليار جنيه، لأصحاب البطاقات التموينية، وهذا خلاف الخصم الذي يقدر بـ20% الذي يقدمه المنتج، لافتَا إلى أن المبادرة تشمل كل شيء سواء العقار أو الأثاث أو جميع الصناعات، ويشارك فيها أكثر من 4 آلاف منتج مصري محلي.

وأضاف أن المبادرة عبقرية وجاءت في وقت عبقري، خاصة أن معدل النمو الاقتصادي بعد أزمة كورونا انخفض بعدما وصل لـ6%، ومن شأن هذه المبادرة أن تؤدي إلى حركة رواج كبيرة في السوق، وتغيير شكل الموازنة من حيث نمو الاقتصاد.

ولفت إلى أن الصناعة جزء من حركة التنمية الشاملة في رؤية مصر 2030، لافتَا إلى أن شكل مصر سيتغير خلال الـ10 سنوات من خلال التنمية في الطرق والطاقة وشكل المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونوه بأن وقف إعطاء تراخيص البناء في المدن لمدة 6 أشهر هدفه إعادة تقييم بعض المدن التي أصبحت غير قابلة لاستيعاب أي زيادة سكانية جديدة، وهذا يأتي في إطار منظومة التنمية الشاملة التي قامت بها الدولة على أعلى مستوى.

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