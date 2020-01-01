ولاية أمريكية تسجل 4351 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

سجلت ولاية لوس أنجلوس الأمريكية 4351 وفاة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال 24 ساعة، حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل.ويواصل فيروس كورونا المستجد تفشيه فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعد الدولة الأولى عالميا فى معدل الإصابات والوفيات بالفيروس، وسجلت أكثر من 4 ملايين إصابة بالفيروس.