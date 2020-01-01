رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 26 يوليه 2020 الموافق 05 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحشد العشبي العراقي يصد هجوما عنيفا لـ«داعش» في ديالى

السبت 25/يوليه/2020 - 11:23 م
داعش
داعش
أ ش أ
طباعة
أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق اليوم السبت، عن صد هجوم عنيف لتنظيم "داعش" في قضاء العظيم شمال غرب ديالى.

وذكرت الهيئة - في أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوة من الحشد الشعبي تصدت لهجوم عنيف من قبل داعش في منطقة الميتة التابعة لقضاء العظيم شمال غرب ديالى".

وتشن القوات العراقية - بين الحين والآخر - عمليات عسكرية وأمنية واسعة النطاق لملاحقة عناصر داعش وتدمير مناطق انتشارهم في مناطق متفرقة من البلاد للحد من تحركات التنظيم وانتشاره.

موضوعات متعلقة

تقرير دولى لـ«التخطيط»: مصر أقل اقتصادات العالم تأثرًا بالوباء بفضل تدابير الدولة

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

استمرار الانخفاض.. «الصحة»: 40 وفاة و511 إصابة جديدة بكورونا

الصور

image description

كواليس مباراة الأهلى وسموحة

image description

أحدث «لوك» لـ سمية الخشاب بالأزرق وفراشات (صور)

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من البابا تواضروس على ظهور السيدة العذراء في دير مواس

استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يوجه بتوفير «حياة كريمة» لـ الطفل صابر

وفاة مدرس بالدقهلية.. تزوج عليها فجردته من ملابسه وعذبته حتى الموت

مواعيد عمل فروع شركات المحمول الجديدة

إنفوجراف

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

أيام زمان

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الوجه الآخر لـ محمد صبحى.. يعشق التنظير وإحراج زملائه ولا يشاهد أعمال الآخرين

«والدها قاتل».. «أميرة أمير» المصرية التي رقصت على مسارح «برودواي»

السادات «خفيف الروح»: سخر من جولدا مائير وجهًا لوجه.. وحل نزاعًا على جاموسة

نجم الساعة

«صديق العمر».. كيف صنع عادل إمام وأحمد زكي أشهر الصداقات الفنية؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ميغلاش عليك.. رابط مبادرة رئيس الجمهورية لدعم المستهلك المصري

الشاي الأخضر يحمي من فيروس «نورو»

طريقة تمنع حدوث السكتة الدماغية

عالم مناعة: فيروس كورونا باق للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
استقالة إرهابى من منظمة إرهابية
د.أحمد الخميسى
تدوير الفكر الثقافى والسياسى
ماجد حبته
رقصة ألمانية مع الذئاب التركية!
د.كريمة الحفناوى
مصر ومخاطر الوجود التركى فى ليبيا
المزيد

الثقافة

محمد نبيل: أحُيي ذكرى البطل المنسي لـ«الولاد والأرض».. وشهادات موثقة عن رجال «أزمنة الجمر» قريبًا (حوار)

مقاطع مش حزينة قوى

أحجية مكررة

ليالى الهدنة