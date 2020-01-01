الحشد العشبي العراقي يصد هجوما عنيفا لـ«داعش» في ديالى

أعلنت هيئة الحشد الشعبي بالعراق اليوم السبت، عن صد هجوم عنيف لتنظيم "داعش" في قضاء العظيم شمال غرب ديالى.وذكرت الهيئة - في أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - أن قوة من الحشد الشعبي تصدت لهجوم عنيف من قبل داعش في منطقة الميتة التابعة لقضاء العظيم شمال غرب ديالى".وتشن القوات العراقية - بين الحين والآخر - عمليات عسكرية وأمنية واسعة النطاق لملاحقة عناصر داعش وتدمير مناطق انتشارهم في مناطق متفرقة من البلاد للحد من تحركات التنظيم وانتشاره.