وزير الري الأسبق: يجب إنهاء اتفاقية ملزمة بشأن ملء سد النهضة

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري والموارد المائية سابقًا، إنه كان يجب على الاتحاد الإفريقي اتخاذ موقف جاد حيال التصريحات إثيوبيا الأخيرة بشأن ملء سد النهضة.وأضاف «علام» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «سي بي سي» مساء اليوم: «الاتحاد الإفريقي لم يقم بدوره في ردع إثيوبيا بعد مخالفتها ووعودها وتعداتها بعدم القيام بعمل منفرد دون الرجوع إلى الإتحاد، الذي كان يتمثل في قواعد ملء السد.. يجب إنهاء اتفاقية ملزمة بشأن قواعد ملء سد النهضة».