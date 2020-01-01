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في خدمتك.. «الصحة» تنشر التغذية الصحية لمرضي القلب

السبت 25/يوليه/2020 - 11:13 م
مرضي القلب
مرضي القلب
مرام سعيد
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نشرت وزارة الصحة والسكان المصرية بعض التعليمات الخاصة بالتغذية الصحية لمرضي القلب وهي:

-زيت الزيتون، والزيت الحار، وزيت الذرة، وزيت عباد الشمس كلها زيوت صحية ولكن يجب استخدامها بحرص حتي لا تسبب زيادة الوزن والسمنة.

-يجب على مرضي القلب تجنب جميع الأطعمة المقلية والجاهزة كذلك يجب التخلص من الدهون الموجودة حول اللحم وجلد الدواجن.

- السمن البلدي والقشدة والزبدة من الدهون الطبيعية والصحية، ولكن الإفراط في تناولها يسبب ارتفاع الدهون في الدم وتصلب الشرايين، لذلك يجب تناول القليل جدا منها ما لايتجاوز ملعقة صغيرة يوميا.

- الدهون المتحورة والناتجة عن الزيوت المهدرجة مثل السمن النباتي أو الصناعي والكثير من المخبوزات والحلويات وخاصة المغلقة، تسبب ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين، لذلك احرص على تجنبها، وراجع مكونات المخبوزات والحلويات، وتجنب تلك التي تحتوى على زيوت مهدرجة.

- الأسماك بشكل عام والدهنية منها مثل الماكريل، والسردين، والسلمون غنية بالاوميجا ٣ الذي يحافظ على صحة القلب، لذلك يفضل تناول السمك مرة اسبوعيا علي الاقل.

- تناول الخضروات مع كل وجبة رئيسية وتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات لتحصل على الألياف الطبيعية اللازمة لتقليل الدهون والكوليسترول في الدم.

- بذور الشيا وبذر الكتان من مصادر الاوميجا التي تحافظ على صحة القلب، ويمكن إضافتها لطبق السلطة ولكن يجب طحن بذر الكتان ليصبح مسحوقا يرش علي الطعام قبل الاستخدام؛ لأن المعدة لا تستطيع إذابة القشرة، والاستفادة من بذر الكتان بدون طحن.

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