عودة الكهرباء لـ5 مناطق بالجيزة بعد انقطاعها (صور)

أعادت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء التيار لعدد من المناطق بمحيط حي إمبابة بعد إصلاح كابلات الجهد المتوسط التي أتلفت بواسطة حفار شركة المياه أثناء إصلاح كسر ماسورة بالخط الرئيسي لمحطة إمبابة.وأكدت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء أن كسر ماسورة المياه أدى إلى إتلاف 2 كابل جهد 11 ك.ف وكابل جهد 66 ك.ف.وعادت المياه إلى مناطق إمبابة والوراق والعجوزة وفيصل والهرم وبشتيل والمناطق المتأثرة؛ وتم العمل على سرعة إصلاح كابلات الكهرباء المغذية لمحطة المياة خلال نصف ساعة.