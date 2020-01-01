ثقافة أسوان تواصل احتفالاتها بذكرى ثورة ٢٣ يوليو

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من المحاضرات التثقيفية المتنوعة بفرع ثقافة أسوان في إطار إحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بثورة ٢٣ يوليو، حيث أقام قصر ثقافة كوم امبو محاضرة بعنوان "الإصلاح الزراعي أول انجازات الثورة" حاضرها حسين محمد، أشار إلى ملكية الأرض في مصر قبل ثورة ١٩٥٢، وأحوال مصر أثناء صدور الإصلاح الزراعي، وأهم قوانين الإصلاح الزراعي، كما أقيم ببيت ثقافة كلابشة محاضرة بعنوان "مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والمحلية ودورها في التوعية بقبول الآخر" حاضرها محمد عبد المجيد تحدث عن دور مؤسسات حقوق الإنسان وأنها أنشئت لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وأنها تتمتع بسلطة كبيرة من الاستقلال عن السلطة التنفيذية والتشريعة.وفى جانب برامج وأنشطة الأون لاين، نفذ بيت ثقافة إدفو ورشة حكى عن "ثورة يوليو وفلاحي مصر" قدمها حامد ذكي وتحدث عن أهم إنجازات ثورة يوليو وهو الإصلاح الزراعي، مشيرًا إلى أهم مكتسبات الفلاح المصري من الثورة.وأقام قصر ثقافة أبو سمبل أمسية شعرية في حب مصر حيث ألقيت قصائد في حب الوطن للشاعر أحمد سليم، وبقصر ثقافة الرديسية قدم عرض مواهب للأطفال في مجال الغناء للموهبتين جنا وسما أحمد سالم، بينما نفذ قصر ثقافة العقاد ورشة "طباعة استنسل" للفنانة مي عبد الهادي، حيث شرحت معنى الاستنسل وكيفية استخدامه في الطباعة على الورق والقماش.عقدت مكتبة الشيخ على بالكلح شرق محاضرة بعنوان "أثر الإرهاب على المجتمع" ناقشها صالح إبرهيم محمد، حيث أشار إلى تعد ظاهرة الإرهاب من أخطـر الظـواهر التـي أثـرت بشـكل سـلبي علـى المجتمع، بعد أن تحول إلـى ظـاهرة عالمية تمس وتؤثر علـى جميـع نـواحي الحيـاة، وتتعد أسـبابه وأشـكاله وأهدافـه، وتسعى الجهود إلـى محاربته والحــــد مــــن أثاره المــــدمرة لجوانــــب الحيــــاة الإنســــانية والحضــــارية والإقتصـادية والسياسـية، لأنه أصبح ظاهرة معرقلة للاستقرار الوطني والإقليمي والدولي على السواء وعقبة أمام تنمية وتطور شعوب العالم.