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توك شو

«الإسكان»: إعفاء المطاعم من مقابل الانتفاع طوال فترة الإغلاق يخص هذه الجهة

السبت 25/يوليه/2020 - 11:05 م
المهندس عمرو خطاب
المهندس عمرو خطاب
الشيماء زيدان
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علّق المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، على قرار إعفاء المطاعم والكافيهات بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الغلق الكامل.

وقال "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن فترة الإغلاق الكامل تسبب في ضرر لبعض الأنشطة في المدن الجديدة، لذلك استجابت الوزارة لمذكرة تم تقديمها لإعفاء الكافيهات والمطاعم بالمدن الجديدة من مقابل الانتفاع طوال فترة الغلق الكامل.

واستكمل: "من بداية يوم 27 يوليو الجاري سيتم تطبيق قرار إعفاء الكافيهات والمطاعم من مقابل الانتفاع، ولكن مع ضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية وبتواجد 25% من قوة النشاط، للحفاظ على التباعد الاجتماعي".

وأوضح أن هذا القرار خاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأي مكان خارج هذه الهيئة بالمحافظات الأخرى خاص بوزارة التنمية المحلية لا يشملها هذا القرار.

وواصل: "سيكون هناك إحساس من المواطن بأن الدولة توفر له كافة الخدمات في كل وقت، لذلك سيراعون ضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة الفيروس".

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