أحمد موسى: محمد الفاتح سفاح وأردوغان قاتل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن محمد الفاتح سفاح وقاتل، قتل أشقاءه وأقاربه حتى لا يصلوا إلى الحكم.وتابع، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن خطيب مسجد «آيا صوفيا» بتركيا اعتلى المنبر حاملا السيف في يده، وهو ما يدين الدين الإسلامي.وأضاف «موسى»، أن إمام مسجد «آيا صوفيا» ليس مستبعدا أن يكون مرتديا «حزاما ناسفا» كونه اعتلى المنبر بالسيف، وهو يفكر العالم بأجداد أردوغان الذين قطعوا الرءوس وأبادوا الأرمن، وقتلوا أكثر من مليون ونصف المليون شخص، وقتلوا وهجّروا الآلاف من المصريين خلال فترة الحكم العثماني.وأكد أن أردوغان، يشوه الإسلام وأن الصورة الحقيقية له ظهرت وهي القتل وسفك الدماء من على المنبر الموجود في مسجد «آيا صوفيا»، وأنه شارك في حفل راقص للمثليين ولم يجرم الدعارة، موضحًا أن تركيا رقم 9 عالميا في تجارة الجنس بعهد أردوغان، كما أنه يستغل الدين لتحقيق أهدافه.وطالب أحمد موسى، أردوغان بالذهاب إلى المسجد الأقصى لتحريره كما قال سابقا.