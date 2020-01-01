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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التطوير العقاري»: «ما يغلاش عليك» ستحرك السوق بعد كورونا

السبت 25/يوليه/2020 - 10:58 م
التطوير العقاري
التطوير العقاري
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قال المهندس أمجد حسنين، وكيل غرفة التطوير العقاري، إن فكرة صندوق الضمان الاستهلاكي مهمة جدًا لتنشيط السوق الفترة المقبلة، وطبقت في الكثير من الدول التي حدثت بها بعض الأزمات، مشيرًا إلى أن هذه الفكرة جاءت في التوقيت المناسب خاصة بعد أزمة كورونا.

وأضاف «حسنين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار» مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، المُذاع على قناة «الصحة والجمال»، مساء السبت، أن مبادرة «ما يغلاش عليك» تشجع المواطنين على شراء السلع، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى دوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، مطالبًا بإيجاد مبادرة مشابهة لمساعدة المجال العقاري، لكي ينمو بالشكل المستهدف الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الإسكان منخفض التكاليف لا يستطيع أن ينافس فيه القطاع الخاص الحكومة، خاصة أن الحكومة لا تحقق أي أرباح من هذا القطاع، خلاف أنها قامت بإنجاز كبير في هذا القطاع، مضيفًا أن إسكان الطبقة المتوسطة يوجد به نقص خلال الفترة الحالية، لذلك يتم العمل على تنشيط المطورين العقاريين لتوفير الإسكان المتوسط الفترة المقبلة.

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