استجابة لـ«الدستور».. «الأزهر» يوجه بتوفير «حياة كريمة» لـ الطفل صابر

تواصلت مؤسسة الأزهر الشريف، مع «الدستور» لتعرف قصة الطفل «صابر»، بعد نشر مقطع فيديو له وهو يطلب تحقيق أمنيته بأن يعود للمدرسة مرة أخرى بعد خروجه منها لظروف عائلية.وفي استجابة سريعة من الأزهر، وبتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كلف بالبحث عن الطفل صابر ومساعدته، وتوفير جميع الاحتياجات له وتحقيق «حياة كريمة» له.يذكر أن شيخ الأزهر، تكفل بعلاج العديد من الحالات المرضية في الفترة الماضية التي طلبت تدخلا عاجلا لرعايتها وإجراء عمليات جراحية لها، كما تكفل بصرف العديد من المعاشات والإعانات في إطار دور الأزهر الشريف تجاه البسطاء والفقراء.يشار إلى أنه يتكفل بتلك الحالات بيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يشرف عليه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.وكان تريند #صابر_يرجع_المدرسة تصدر مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، بعد فيديو نشرته "الدستور" لطفل يدعى "صابر" لديه أمنية أن يعود للمدرسة مرة أخرى، بعد أن خرج منها لظروف عائلية."صابر"، الذى كان يدرس فى الأزهر، يعمل حاليا فى "بيع المناديل" فى محيط المركز الثقافي الروسي بالدقى، وأسرته تقيم فى منطقة "أبوالنمرس".