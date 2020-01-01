سكرتير عام السويس يكشف تفاصيل انتشال جثث ضحايا الأدبية

قال اللواء طارق عبدالعظيم سكرتير عام السويس، إن المحافظة استعانت بالقوات البحرية للمساعدة في انتشال جثث الضحايا الذين غرقوا أمس الجمعة، بإحدى المناطق المفتوحة على البحر بالشاطئ العام بمنطقة الأدبية في اتجاه العين السخنة.وأضاف اللواء طارق عبدالعظيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء السبت، أن المنطقة التي شهدت حادث الغرق غير مؤهلة للسباحة على الإطلاق؛ نظرًا لأن المد والجزر بها شديد.وأوضح أن الضحايا كانوا شقيقين وصديقهم، لافتًا إلى أنه تم انتشال جثة من مكان الحادث، والجثة الأخرى تم انتشالها مساء اليوم على بعد 10 كيلو مترات من منطقة الغرق، في حين جار البحث عن الجثة الثالثة.وأكد سكرتير عام محافظة السويس، أنه سيتم غلق هذه المنطقة بالكامل في العيد.