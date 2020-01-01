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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«العمدة»: تقدم 250 ألف للكليات العسكرية دليل على حب الوطن

السبت 25/يوليه/2020 - 10:46 م
اللواء عادل العمدة
اللواء عادل العمدة
الشيماء زيدان
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علّق اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، على تصدر هاشتاج 100 مليون عسكري لموقع التغريدات «تويتر».

وقال «العمدة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، إن تصدر هذا الهاشتاج خير دليل على وجود علاقة قوية بين الشعب المصري والجيش.

وأكمل: «الشعب المصري يعني جيدًا معنى التضحية، وحب الوطن وتضحية الشعب المصري هي السمة السائدة لهم، حيث إنهم يقدمون أرواحهم في سبيل مجابهة أي تحد أو تهديد تواجهه مصر في أي مكان».

وتابع: «الشعب المصري أصبح على قلب واحد طالما كثرت التحديات تجاه الدولة.. نحن شعب نلتف حول بعضنا عند حدوث مشكلة داخلية للدفاع عن الوطن ضد التهديدات الممنهجة عليه.. تقديم 250 ألف شخص للكليات العسكرية، ونحن لا نحتاج سوى 5000 آلاف طالب فقط، دليل على حب الشعب للتضحية في سبيل الدفاع عن أرضه ووطنه، والشعب لم يخذل جيشه والجيش لم يخذل شعبه».

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