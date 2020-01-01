حملات نظافة وتطهير بشوارع حي شرق سوهاج لمواجهة كورونا (صور)

نفذت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج برئاسة عاطف الصمطي، حملة نظافة ورفع مخلفات قمامة، رش وتطهير الشوارع لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وأوضح رئيس الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، أن الحملة استهدفت منطقة الزهراء، شوارع المروة، إيهاب مقلد، أحمد بن حنبل، الأزهر، الصفا، جميلة أبوحريد، أبوسنبل، الكرنك، عمر المختار، شارع بن لقمان، الإمام مسلم، السد العالي.وأكد "الصمطي"، أن هذه الحملات مستمرة وتأتي في إطار الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.جدير بالذكر أن حى شرق سوهاج واحد من بين ثلاثة أحياء تشكل مجموعها مدينة سوهاج، ويضم عددا من الشوارع المهمة مثل شارع الجمهورية وكورنيش النيل وشارع الجامعة وجزء من أسيوط سوهاج.