السيسى يتصل بولى عهد الكويت للاطمئنان على صحة الشيخ صباح الأحمد

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسى، اتصالاً هاتفيا بنائب أمير الكويت ولي العهد، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للاطمئنان علي صحة أخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حيث أعرب عن خالص تمنياته له بوافر العافية والشفاء العاجل.من جانبه أعرب نائب أمير الكويت ولي العهد، عن بالغ امتنانه وتقديره للرئيس على تلك اللفتة الكريمة التي تعكس روح الأخوة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.