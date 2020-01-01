«أبوبكر» يطالب بمنع استيراد السلع غير الضرورية: «مش لازم كاجو»

أعرب الإعلامي خالد أبو بكر، عن تعجبه من استيراد مصر تفاح بقيمة نصف مليار جنيه، و"كاجو" بقيمة 3.5 مليون دولار، ورنجة بـ٢٣ مليون دولار.وقال أبوبكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "لماذا نستورد رنجة؟ ما العيب في الرنجة المصرية؟ ولماذا نستورد تفاح بنصف مليار جنيه؟ هناك كثيرون يحبون الفول السودانى، كلوا فول حراتي".وطالب أبوبكر، بمنع استيراد السلع غير الضرورية والتي يمكن الاستغناء عنها، واستخدام السلع المحلية البديلة.