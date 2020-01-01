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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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شوبير: شطب عضوية أحمد عيد من الزمالك
السبت 25/يوليه/2020 - 10:29 م
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أعلن الإعلامي أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور قرر شطب عضوية لاعب الزمالك السابق أحمد عيد عبدالملك.
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