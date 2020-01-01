35 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا
السبت 25/يوليه/2020 - 10:24 م
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، السبت، تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 439 فحصا ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في موريتانيا منذ 14 مارس إلى 6 آلاف و151 إصابة مؤكدة.
نقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان لوزارة الصحة، إنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 93 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4 آلاف و299 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 159 شخصا في حين يواصل ألف و793 مصابًا علاجهم في المستشفيات.
نقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان لوزارة الصحة، إنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 93 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4 آلاف و299 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 159 شخصا في حين يواصل ألف و793 مصابًا علاجهم في المستشفيات.