35 إصابة جديدة بكورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، السبت، تسجيل 35 إصابة بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء 439 فحصا ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في موريتانيا منذ 14 مارس إلى 6 آلاف و151 إصابة مؤكدة.نقلت الإذاعة الموريتانية عن بيان لوزارة الصحة، إنه تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 93 حالة شفاء؛ ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 4 آلاف و299 شخصًا، وبلغ عدد الوفيات الإجمالي 159 شخصا في حين يواصل ألف و793 مصابًا علاجهم في المستشفيات.