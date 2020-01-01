فلسطين: 3856 إصابة بكورونا في صفوف جالياتنا بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 197 حالة وفاة، و3856 إصابة، و1644 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم، بفيروس كورونا المستجد منذ بدء الجائحة.أشارت الخارجية الفلسطينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية السبت، إلى أنه "لم يتم تسجيل أية حالة وفاة اليوم في صفوف جالياتنا".