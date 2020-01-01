المفتي عن تفويض البرلمان للرئيس: تصرف رشيد يحمي الأمن القومي

أشاد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، بتفويض البرلمان للرئيس عبدالفتاح السيسي بإرسال الجيش خارج حدود البلاد لحماية الأمن القومي، قائلا: "تصرف رشيد يحمي الأمن القومي".وأضاف في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، أنه منذ أن تولى الرئيس السيسي رئاسة مصر، والدولة تخطو خطوات كبيرة في سبيل حماية أمنها القومي.وتابع: أن الدولة المصرية بحدودها القطرية أعتبرها بيتي، ولو أن أي شخص حاول أن يعتدي عليك في بيتك، فمن الطبيعي أن تهب للدفاع عنه، موضحا أنه يحق للدولة أن تتخذ كل الوسائل التي تحمي بها نفسها، ولو اشتد الأذى على الشخص فهنا يكون الحكم من قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج «آخر النهار» على شاشة قناة «النهار» من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.