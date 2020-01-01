1770 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، السبت، أنها سجلت 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في إسرائيل إلى 60 ألفا و661 حالة.ونقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني اليوم، عن بيان أصدرته وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة النشطة بلغ 33 ألفا و864 حالة، بينما وصلت عدد حالات الوفاة إلى 443 حالة.أضافت الوزارة أنه تعافى، حتى الآن، 26 ألفا و797 حالة.