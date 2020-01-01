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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

السبت 25/يوليه/2020 - 10:19 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، السبت، عن تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 3582 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت).

وأشارت الوزارة، في بيان السبت، إلى تسجيل حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 47 حالة.

وذكرت أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الـ24 ساعة الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 9576 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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