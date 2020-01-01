المغرب: 811 إصابة جديدة بكورونا و182 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، عن تسجيل 811 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 19645 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية، بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية، قد بلغ 1106568 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب.وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 6 حالات وفيات، ليصل عدد "ضحايا كورونا" إلى 305 حالات، كما تم تسجيل 182 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 16282.