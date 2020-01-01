«صابر يرجع المدرسة» يتصدر تويتر بعد فيديو «الدستور»



وقد تلقت "الدستور" استجابة من الأزهر بشأن "صابر"، حيث طلب بيانات كاملة حول الحالة وعنوانها، وهو ما تعمل عليه "الدستور"، فيما دعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبحث حالة "صابر" بأقصى سرعة، والاستجابة لطلبه بالعودة إلى المدرسة مرة أخرى.

تصدر تريند #صابر_يرجع_المدرسة مواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية، بعد فيديو نشرته "الدستور" لطفل يدعى "صابر" لديه أمنية أن يعود للمدرسة مرة أخرى، بعد أن خرج منها لظروف عائلية.و"صابر"، الذى كان يدرس فى الأزهر، يعمل حاليا فى "بيع المناديل" فى محيط المركز الثقافي الروسي بالدقى، وأسرته تقيم فى منطقة "أبوالنمرس".