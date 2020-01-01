الرائد محمود عليوة معاونًا لمباحث العبور

أصدر اللواء فخر الدين العربي مساعد أول وزير الداخلية لأمن القليوبية، قرارًا بنقل وترقية الرائد محمود عليوة أبوشامة إلى معاون مباحث مدينة العبور ضمن حركة التنقلات الداخلية لضباط شرطة القليوبية 2020.وصدّق وزير الداخلية على حركة تنقلات رجال الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها بكافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة نواة للقيادة الشرطية المستقبلية.