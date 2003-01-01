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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ننشر شروط تشغيل العامل ساعات إضافية أو أيام الراحة

السبت 25/يوليه/2020 - 10:08 م
العمل
العمل
دعاء جابر
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أجاز قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 تشغيل العامل ساعات إضافية إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية.

واشترط القانون في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل والحصول على موافقته كتابية منها.

وأكد القانون أنه في هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره الأصلي أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل، مضافًا إليه 35% عن ساعات العمل النهارية، و70% عن ساعات العمل الليلية.

وأوضح القانون أنه إذا وقع التشغيل في يوم الراحة، استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وأكد القانون أنه في جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات العمل الفعلية على عشر ساعات في اليوم الواحد.

ونوه القانون إلى أنه يجب على صاحب العمل أن يضع على الأبواب الرئيسية التي يستعملها العامل في الدخول، وذلك في مكان ظاهر بالمنشأة، جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية وساعات العمل وفترات الراحة المقررة لكل عامل، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل.

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