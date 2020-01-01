المفتي يكشف الشروط اللازم توافرها في الأضحية وتوقيت ذبحها

كشف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، الشروط الواجب توافرها في الأضحية، والتوقيت المناسب لذبحها.وأضاف "علام"، في حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أنه يجب أن تكون الأضحية سواء كانت خروفا أو ماعز عن الإنسان نفسه أو عنه وأسرته ومن يعول، ويمكن للإنسان أن يشترك في بقرة أو جاموسة مع آخرين بحد أقصى 7 أشخاص في الواحدة.وتابع: أن هذه هي شروط الأضحية السليمة سواء ذبح الشخص بنفسه، أو ذبح لغيره، أو اشترى صكوك للذبح.واستكمل: أن الذبح يكون من بعد الصلاة وحتى 3 أيام التشريق، فهو وقت موسع جدا.وناشد المفتي الذين يتولون ذبح الأضاحي بأنفسهم أن يكونوا رحماء في الذبح، كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظوا على النظافة العامة.ويقدِّم الإعلامي الدكتور محمد الباز برنامج "آخر النهار" على شاشة قناة "النهار" من الجمعة إلى الأحد، في التاسعة مساءً ولمدة ساعة ونصف.