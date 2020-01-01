السيسي يؤكد لنظيره الجنوب أفريقي رفض مصر لأي إجراء يمس حقوقها المائية

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لنظيره الجنوب أفريقي الرئيس سيريل رامافوزا، رفض مصر لأي إجراء يمس حقوقها المائية.جاء ذلك في اتصال هاتفي جمع الرئيسين مساء اليوم.وأعرب الرئيس "رامافوزا" عن التطلع لاستمرار التنسيق المكثف بين البلدين بشأن قضية سد النهضة، وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي.