حى غرب سوهاج: رفع 250 طن قمامة خلال أسبوع (صور)

استكملت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج، حملات النظافة بجميع قطاعات الحي، والتى بدأتها الأسبوع الماضي وشملت قطاعات: المخبز الآلي- قطاع البحر- قطاع المحطة- قطاع غرب.وأسفرت الحملة عن كنس الشوارع ورفع القمامة وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي، ورفع أكثر من ٢٥٠ طن قمامة من قطاعات الحي خلال الأسبوع الماضي.وقالت فريدة سلام، رئيس حي غرب سوهاج، إن الحملة جاءت فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة بشكل مستمر فى جميع نطاق الحى.وأوضحت أن الحى قام بتنفيذ خطة متكاملة لتنفيذ تعليمات المحافظة من خلال متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية، والعمل على تكثيف حملات النظافة، والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة، والحفاظ على الشكل الحضاري، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.كما ذكرت سلام أنه جار استمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع حي غرب من خلال ورديات النظافة التي تتم على مدار اليوم.