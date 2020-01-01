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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

البابا تواضروس: الأساقفة يقدمون خدمات تلفزيونية لنشر السلام والمحبة

السبت 25/يوليه/2020 - 09:09 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
الشيماء زيدان
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قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنني أحب النظام والترتيب، ووالدي علمني ذلك من صغري، لأنه كان شخصا يعشق النظام وزرعه بداخلي، حتى أصبحت مثله تمامًا.

وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الأساقفة والآباء يقدمون خدمات تلفزيونية لنشر السلام والمحبة، والتي اتخذت الجانب الروحي، مشيرا إلى أن وجود الباباوات والأساقفة على القنوات التلفزيونية في الإعلام المصري يُشعر أبناء الكنيسة والمسيحيين أن لهم تواجد وصوت مسموع في الدولة.

وتقدم البابا، بالشكر لجميع القائمين على الأعمال التي تحتوي وترحب بالآباء في برامجهم لبث روح الوطنية والسلام الروحي والمحبة، معقبا: "بشكر القلب المتسع الذي سمح باستضافة وعمل هذه الخدمات وتقديمها للناس، لأن ذلك يساهم في تقديم وطن قوي كل أعضاؤه متماسكين ولهم تواجد متساوي في الدولة".

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