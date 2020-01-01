البابا تواضروس: الأساقفة يقدمون خدمات تلفزيونية لنشر السلام والمحبة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إنني أحب النظام والترتيب، ووالدي علمني ذلك من صغري، لأنه كان شخصا يعشق النظام وزرعه بداخلي، حتى أصبحت مثله تمامًا.وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الأساقفة والآباء يقدمون خدمات تلفزيونية لنشر السلام والمحبة، والتي اتخذت الجانب الروحي، مشيرا إلى أن وجود الباباوات والأساقفة على القنوات التلفزيونية في الإعلام المصري يُشعر أبناء الكنيسة والمسيحيين أن لهم تواجد وصوت مسموع في الدولة.وتقدم البابا، بالشكر لجميع القائمين على الأعمال التي تحتوي وترحب بالآباء في برامجهم لبث روح الوطنية والسلام الروحي والمحبة، معقبا: "بشكر القلب المتسع الذي سمح باستضافة وعمل هذه الخدمات وتقديمها للناس، لأن ذلك يساهم في تقديم وطن قوي كل أعضاؤه متماسكين ولهم تواجد متساوي في الدولة".