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رئيس التحرير التنفيذي
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القبلة

«لا مجال للمتربصين».. الأزهر: الخلاف في قانون الإفتاء يعبر عن نضج الحوار بين المؤسسات الوطنية

السبت 25/يوليه/2020 - 09:06 م
هيئة كبار العلماء
هيئة كبار العلماء
أميرة العناني
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تابعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ردود الأفعال على رأي الأزهر الشريف في مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، في إطار التقاليد البرلمانية التي أوجبها الدستور من ضرورة أخذ رأي الأزهر، كونه المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية.

وقالت الأمانة العامة في بيان إن إبداء الرأي في المشروع وحرص مجلس النواب على الاستماع لرأي الأزهر إنما يعبر عن نضج الحوار الداخلي بين المؤسسات المصرية الوطنية الكبرى، ولا يمكن بأي حال تصوير الخلاف في الرأي على أنه صراع بين المؤسسات كما تصوره بعض النوافذ المغرضة التي تحمل أجندات ضد الوطن ومؤسساته.

وأشارت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء إلى أن التباين في الآراء حول مشروع دار الإفتاء يأتي في إطار المصالح العليا للوطن، مشددة على أن دار الإفتاء كانت دائما أحد أذرع الأزهر المهمة ووجودها تحت مظلة الأزهر أمر مفروغ منه منهجيا وفكريا، وكان منصب المفتي ولا يزال وسيبقى من أبناء الأزهر الشريف، مؤكدة أن رأي الأزهر جاء من أجل حسن تنظيم شؤون الإفتاء وضمان اتساق عملها مع هيئات الأزهر الأخري.

واستنكرت الهيئة المحاولات المتعمدة لإظهار تحفظ الأزهر المنسجم مع الدستور والتقاليد البرلمانية في صورة خلاف بين الأزهر ومجلس النواب، بل وتسعى إلى الزج بمؤسسة الرئاسة في هذا الأمر وكأن رئاسة الجمهورية -التي تبذل كل الجهد لرعاية كافة مؤسسات الدولة بما فيها الأزهر - في صراع مع المؤسسة الأزهرية التي طالما حظيت بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي واهتمامه وتقديره الكامل للأزهر وشيخه في كل وقت.

ودعت هيئة كبار العلماء، جموع المواطنين إلى عدم الانسياق وراء تصورات صناع الفتن الراغبين في إشعال الصراع وتصدير صورة سلبية عن الأوضاع الداخلية المصرية، وتأويل الموقف بما يغذي أجنداتهم المتربصة بمصر والتي تترجم بوضوح طبيعة نواياهم السيئة التي تختلق الفتن وتحرص على إشعالها بين الحين والآخر.

كما دعت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف المصريين جميعا للاصطفاف الكامل خلف الوطن وقيادته وقواته المسلحة في مواجهة التحديات الكبرى التي تواجه مصرنا العزيزة، مؤكدة ثقة الأزهر وشيخه الإمام الأكبر وعلمائه في تقدير الرئيس للأزهر الشريف وحرصه على قيامه بدوره ورسالته العالمية.

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