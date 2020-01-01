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السبت 25 يوليه 2020 الموافق 04 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تعيين الرائد إسلام عبدالحكيم وكيلا لمكتب تحريات أمن القليوبية

السبت 25/يوليه/2020 - 08:59 م
الرائد إسلام عبدالحكيم
الرائد إسلام عبدالحكيم
عمرو المزيدي
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أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قرارا بترقية وتعيين الرائد إسلام عبدالحكيم من رئيس مباحث قسم الخانكة إلى وكيل مكتب تحريات القليوبية، ضمن حركة التنقلات الداخلية لرجال الشرطة.

وصدق وزير الداخلية على حركة تنقلات رجال الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.

جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها بكافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة نواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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