تعيين الرائد إسلام عبدالحكيم وكيلا لمكتب تحريات أمن القليوبية

أصدر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، قرارا بترقية وتعيين الرائد إسلام عبدالحكيم من رئيس مباحث قسم الخانكة إلى وكيل مكتب تحريات القليوبية، ضمن حركة التنقلات الداخلية لرجال الشرطة.وصدق وزير الداخلية على حركة تنقلات رجال الشرطة في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكافة صور وأشكال الجريمة.جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها بكافة مجالات العمل الأمني من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة نواة للقيادة الشرطية المستقبلية.