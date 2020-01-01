البابا تواضروس: ظهور كتب مدسوسة لها أغراض خبيثة

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن هناك كتبًا مدسوسة ظهرت مؤخرًا لها أغراض خبيثة، منها ضرب الوحدة الوطنية، وتحريض المصريين على الخراب، فضلًا عن تفرقتهم وتقسيمهم إلى مجموعات وأحزاب حسب العرق والدين والفكر وغيره.وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أنه سيتم إعادة فتح الكنائس مرة أخرى في 3 أغسطس المقبل وسط إجراءات صحية ووقائية مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.وأوضح أنهم افتتحوا المكتبة "الباباوية" في دير الأنبا بيشوي، وذلك في 19 نوفمبر من العام الماضي، لافتًا إلى أنه سيكون هناك موقع إلكتروني للمكتبة متاح عليه جميع أعمال المكتبة.وأشار إلى أنهم يبحثون كيفية ربط المكتبة الباباوية في دير الأنبا بيشوي بجميع المكتبات الأخرى، ليكون هناك مصدر ثراء وثقافة كبيرة للغاية.