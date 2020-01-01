مديريات التموين تستقبل طلبات المحال للمشاركة بالأوكازيون الصيفي

قال المهندس أسامة مخيمر، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المديريات تستقبل طلبات المحال التجارية للحصول على التراخيص للمشاركة في الأوكازيون الصيفي بتخفيضات من 5% لـ60% حتى ٢٢ أغسطس المقبل، للحصول علي التراخيص وتقديم الفواتير الضريبية ونسب الخصومات، وأن تكون السلع والمنتجات بنفس الجودة والمواصفات القياسية للسلع الأصلية وغير المقلدة أو المغشوشة.وأضاف «مخيمر»، في تصريح لـ«الدستور»، أن هناك تنسيقا مع جهاز حماية المستهلك في الحملات الرقابية على المحلات التجارية المشاركة بالأوكازيون وتفعيل غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين ومديريات التموين واستقبال الشكاوى من خلال البوابة الحكومية الإلكترونية والخط الساخن لها ١٦٥٢٨، والخط الساخن للجهاز رقم ١٦٥٨٨، والتحقيق في الشكوى وإرجاع الحقوق لأصحابها.