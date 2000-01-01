البابا تواضروس: الكنيسة تقع على عاتقها مسئولية وطنية

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة القبطية تعد أقدم كيان شعبي على أرض مصر، حيث إن عمرها حوالي 2000 سنة، مؤكدًا أنها على مدار العصور كانت لها مسئولية وطنية.وأضاف البابا تواضروس، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، أن الظهورات التي تحدث في الكنائس هي رسالة طمأنة.وأشار إلى أن هناك هيئة مسئولة عن طباعة الكتاب المقدس على مستوى العالم، موضحًا أن هذه الهيئة لها 150 فرعًا حول العالم.