«مكافحة كورونا»: اقتربنا من الوصول لصفر إصابات

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن إصابات كورونا الموجودة حاليًا مشابهة لأدوار البرد العادية، وأن الفيروس انخفضت حدته، معقبًا: "اقتربنا من الوصول إلى صفر إصابات بكورونا".وأضاف "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم" مع الإعلامي سيد علي، مساء اليوم السبت، أن هناك 17 لقاحا حول العالم في التجارب السريرية وهناك لقاحين تم الإعلان عنهما، منهما لقاح جامعة أكسفورد الذي أثبت نتائج إيجابية.وأشار إلى أنه من المتوقع ظهور لقاح ضد فيروس كورونا في ديسمبر، مؤكدا أن مصر سباقة في الحصول على اللقاح، كما أنه تم إجراء تجارب سريرية على اللقاح في مصر.