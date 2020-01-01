كاتب ليبي يكشف تفاصيل زيارة الصهيوني برنارد ليفي لليبيا

قال عبدالباس بن هامل، الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الصهيوني برنارد ليفي، وصل ليبيا بدعوة من وزير داخلية حكومة الوفاق فتحي باشاغا.. مشيرا إلى أن الحكومة أنكرت معرفتها في البداية بوصوله، ثم قالت إنه دخل مصراتة كصحفي للإطلاع على مستوى الأمن والأمان للمدن التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.وأضاف بن هامل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن هناك تنسيقا مع المخابرات التركية لزياردة الصهيوني برنارد ليفي إلى مصراتة، حيث وصل بطائرة خاصة.وكذب بن هامل، حكومة الوفاق، عن وصول ليفي كصحفي، متسائلا: "من الصحفيين الذين حضروا يرافقونه؟ لم يتم ذكرهم ولا الإشارة إليهم".وأكد بن هامل أن السراج قدم ليبيا على طبق من ذهب لتركيا، حيث يحاول أردوغان إعادة أمجاد الدولة العثمانية من خلال البوابة الليبية، مردفا: "أردوغان يستخدم كل الأغبياء في حكومة السراج لتحقيق أهدافه".ولفت إلى أن العثمانيين الجدد عادوا من جديد إلى طرابلس، ويستغلون المرتزقة السوريين الباحثين عن الدولارات، لافتا إلى أن هناك آلاف الميليشيات والمرتزقة من مختلف الجنسيات في ليبيا.